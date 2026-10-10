Kyoshin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kyoshin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 33,38 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,23 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Kyoshin im vergangenen Quartal 7,20 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyoshin 6,69 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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