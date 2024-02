Kyoto Financial Group,Inc: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel

Kyoto Financial Group,Inc hat am 01.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 41,78 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 29,80 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.net