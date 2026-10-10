Kyowa Engineering Consultants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

10.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 1,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 254,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 150,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Kyowa Engineering Consultants hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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