Kyowa Engineering Consultants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Kyowa Engineering Consultants hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 254,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 150,10 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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