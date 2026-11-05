Kyushu Railway Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

05.11.26 06:35 Uhr

Kyushu Railway Company stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 37,54 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 38,80 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120,64 Milliarden JPY – ein Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kyushu Railway Company 120,10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net