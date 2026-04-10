L Catterton Asia Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

L Catterton Asia Acquisition A hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 163,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 39,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem L Catterton Asia Acquisition A 271,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,720 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 519,10 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 924,35 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net