L'Oreal nach deutlichem Wachstum zuversichtlich für 2022

PARIS (Dow Jones)--Der Kosmetikkonzern L'Oreal ist im ersten Quartal in allen Regionen und Geschäftsbereichen gewachsen. Das französische Unternehmen ist weiterhin zuversichtlich, im Gesamtjahr besser als der globale Kosmetikmarkt insgesamt abzuschneiden.

L'Oreal erzielte in den ersten drei Monaten einen Umsatz von 9,06 Milliarden Euro, was einem Anstieg um 14 Prozent auf vergleichbarer Basis im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 8,8 Milliarden gerechnet.

In Europa stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro. In China legten die Erlöse trotz coronabedingter Lockdowns in mehreren Städten im März ebenfalls zweistellig zu. Die Inflation habe keinen Einfluss auf das Konsumverhalten gehabt, so der Konzern.

L'Oreal ist zuversichtlich für die Aussichten im Beauty-Markt in diesem Jahr. Der Konzern rechnet mit Umsatz- und Gewinnwachstum.

April 19, 2022 12:32 ET (16:32 GMT)