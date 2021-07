L'Oreal setzt im zweiten Quartal mehr um als erwartet

CLICHY (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal (LOréal) hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Die Erlöse kletterten auf vergleichbarer Basis in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Drittel auf knapp 7,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Sowohl alle Regionen als auch alle Segmente legten zu. Analysten hatten mit einem leicht geringeren Anstieg gerechnet.

"Trotz der immer noch unsicheren gesundheitlichen Lage erholt sich der Schönheitsmarkt allmählich und verzeichnete ein zweistelliges Wachstum", sagte Konzernchef Nicolas Hieronimus. Das Unternehmen habe den Markt mit einem "außergewöhnlichen zweiten Quartal" deutlich übertroffen. "Wir sind zuversichtlicher denn je, dass wir in der Lage sein werden, den Markt zu übertreffen und ein Jahr des Wachstums sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis zu erreichen."

Besonders deutliche Umsatzzuwächse erzielte L'Oreal bei professionellen Pflegeprodukten. Die Wiedereröffnung von Friseursalons macht sich bemerkbar. Wie schon in den Vorquartalen verbuchte der Konzern erneut deutliche Steigerungen mit medizinischen Hautpflegeprodukten, die vor allem in Apotheken verkauft werden. Zwar konnte L'Oreal auch mit seinen Luxusmarken zulegen. Allerdings fiel der Umsatzanstieg in dem Segment mit dem Massengeschäft wegen der negativen Auswirkungen der Krise am schwächsten aus./jsl/ngu/he