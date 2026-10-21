L&T Technology Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
L&T Technology Services hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 51,67 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31,02 INR je Aktie generiert.
L&T Technology Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,40 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf L
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf L
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen