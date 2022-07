L3Harris Technologies wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der amerikanische Technologiekonzern L3Harris Technologies Inc. (ISIN: US5024311095, NYSE: LHX) wird eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende von 1,12 US-Dollar an seine Investoren auszahlen. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 16. September 2022 (Record date: 2. September 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,48 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 225,13 US-Dollar (Stand: 22. Juli 2022) entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,99 Prozent. Im Februar 2022 wurde die Dividende um zehn Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

L3Harris Technologies ist im Bereich Militärtechnik aktiv und beschäftigt . Der Firmensitz befindet sich in Melbourne, Florida. Das heutige Unternehmen entstand aus der Fusion von L3 Technologies und der Harris Corporation im Juni 2019. Im ersten Quartal (1. April) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete L3Harris einen Umsatz von 4,10 Mrd. US-Dollar, wie Ende April 2022 berichtet wurde. Im Vorjahr betrug der Umsatz 4,57 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn (GAAP) betrug 475 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 466 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 1,52 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 15,92 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. Juli 2022).

Redaktion MyDividends.de