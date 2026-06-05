La Rosa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

La Rosa lud am 04.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 267,00 USD. Im Vorjahresquartal hatten -720,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 57,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3531,000 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -6320,000 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat La Rosa im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 68,51 Millionen USD. Im Vorjahr waren 69,45 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net