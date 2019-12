La-Z-Boy zahlt Dividende an die Investoren aus

Der amerikanische Polstermöbel-Hersteller La-Z-Boy Inc. (ISIN: US5053361078, NYSE: LZB) zahlt am heutigen Freitag (Record date war der 2. Dezember 2019) eine Quartalsdividende von 14 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus.

Auf das Jahr hochgerechnet kommen 56 US-Cents zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 31,28 US-Dollar (Stand: 12. Dezember 2019) bei 1,79 Prozent.

La-Z-Boy Incorporated mit Sitz in Monroe (Michigan) ist 1927 gegründet worden. Die Möbel von La-Z-Boy werden in über 350 Läden verkauft. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 447,21 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 439,33 Mio. US-Dollar), wie am 20. November berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 22,90 Mio. US-Dollar nach 20,35 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 12,88 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 1,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. Dezember 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de