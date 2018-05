La-Z-Boy zahlt unveränderte Dividende

Der amerikanische Polstermöbel-Hersteller La-Z-Boy (ISIN: US5053361078, NYSE: LZB) zahlt am 15. Juni 2018 (Record date: 1. Juni 2018) eine Quartalsdividende von 12 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Auf das Jahr hochgerechnet kommen 48 US-Cents zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 29,05 US-Dollar (Stand: 2. Mai 2018) bei 1,65 Prozent.

Im Fiskaljahr 2017 lag der Umsatz bei 1,52 Mrd. US-Dollar nach 1,53 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Der Ertrag je Aktie kletterte um 11,6 Prozent auf 1,73 US-Dollar je Aktie.

La-Z-Boy Incorporated mit Sitz in Monroe (Michigan) ist 1927 gegründet worden. Die Möbel von La-Z-Boy werden in über 330 Läden verkauft. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2018 mit 6,81 Prozent im Minus und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 1,4 Mrd. US-Dollar (2. Mai 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de