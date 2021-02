Labor-Ausstatter Sartorius stellt Bilanz für Corona-Jahr vor

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Göttinger Pharma- und Laborzulieferer Sartorius (Sartorius vz) legt am Donnerstag (11.00 Uhr) seine Zahlen für das Corona-Jahr 2020 vor. Auf der Online-Pressekonferenz soll es einem Unternehmenssprecher zufolge vor allem um kommende Investitionen gehen. Sartorius war bereits zu Beginn der Pandemie in engem Kontakt mit mehreren Impfstoff-Entwicklern. Das MDAX-Unternehmen stellt vor allem Ausrüstungen für Forschungslabore und die Pharmaproduktion her. Sartorius hatte zuletzt wegen der Corona-Pandemie von guten Geschäften mit der Biopharmaindustrie profitiert. An Impfstoff-Hersteller lieferte das Unternehmen etwa Spezialfilter, Zellkulturmedien und analytische Instrumente, hieß es./swd/DP/fba