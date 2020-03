Labordienstleister Eurofins erhöht die Dividende das zwölfte Jahr in Folge

Der französische Labordienstleister Eurofins Scientific (ISIN: FR0000038259) wird die Dividende um 20 Prozent auf 3,45 Euro erhöhen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 516,50 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 0,67 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. April 2020 statt. Laut Eurofins ist dies die zwölfte jährliche Dividendenanhebung in Folge. Im Vorjahr wurden 2,88 Euro ausgeschüttet.

Der Umsatz kletterte im vergangenen Geschäftsjahr um 20,7 Prozent auf 4,56 Mrd. Euro, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Auf vergleichbarer Basis legte der Umsatz um 22,5 Prozent auf 4,63 Mrd. Euro zu. Der Nettogewinn betrug 195,2 Mio. Euro (Vorjahr: 223,9 Mio. Euro). Auf bereinigter Basis stieg der Nettogewinn um 1 Prozent auf 359,4 Mio. Euro (Vorjahr: 355,8 Mio. Euro). Auf vergleichbarer Basis lag der bereinigte Nettogewinn bei 417,4 Mio. Euro, wie Eurofins am Mittwoch weiter berichtete.

Die Firma wurde 1987 gegründet. Eurofins ist ein Labor-Dienstleister, der für Kunden aus weiten Teilen der Industrie, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Pharma und Umwelt, Analyseleistungen erbringt. Es werden unter anderem mikrobiologische Analysen zur Kontrolle von Erregern oder molekularbiologische Analysen auf gentechnisch veränderte Organismen durchgeführt. Das Unternehmen beschäftigt in über 800 Labors weltweit über 47.000 Mitarbeiter. Der Börsengang erfolgte am 24. Oktober 1997.

