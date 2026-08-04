DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,1%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,52 +0,8%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 56.158 +1,1%Euro 1,1551 +0,2%Öl 79,2 -0,2%Gold 4.248 +4,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Labordienstleister Qiagen schlägt sich besser als gedacht

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
36.52 EUR -0.17 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

VENLO/HILDEN (dpa-AFX) - Der Labordienstleister und Diagnostikkonzern QIAGEN hat sich nach einem enttäuschenden Jahresstart im zweiten Quartal besser geschlagen als befürchtet. Der Umsatz stagnierte in den drei Monaten bis Ende Juni mit 535 Millionen US-Dollar in etwa auf dem Vorjahresniveau, wie das Dax-Unternehmen (DAX) am Mittwochabend mitteilte. Branchenexperten hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang gerechnet. Zu konstanten Wechselkursen übertraf Qiagen auch die eigenen Prognosen.

Werbung

Das Unternehmen profitierte in dem Quartal vor allem von einer starken Nachfrage nach Probentechnologien und leichten Zuwächsen bei Verbrauchsmaterialien. Der Verkauf von Instrumenten insgesamt hingegen entwickelte sich rückläufig - Qiagen verwies auf die weiterhin geringe Investitionsbereitschaft von Life-Science-Kunden in den USA. Beim wichtigen Tuberkulosest Quantiferon erzielte der Konzern ein Wachstum von währungsbereinigt einem Prozent.

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis sank zwar im Vergleich um zwei Prozent auf 157 Millionen Dollar, fiel aber ebenfalls besser aus als gedacht. Unter dem Strich konnte der Konzern auch dank Kostensenkungen seinen Gewinn um sieben Prozent auf 103 Millionen Dollar erhöhen. Die bereits im April gesenkte Prognose bestätigte das Unternehmen./tav/la/he

Aktuelle QIAGEN Aktie News

Werbung

QIAGEN Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14.07.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
17.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
28.05.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG