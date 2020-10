Labore: Mangel an Materialien und Mitarbeitern

BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter von Laboren haben erneut gefordert, Sars-CoV-2-Tests auf das Notwendige zu reduzieren und vor allem die Menschen zu testen, die Tests vordringlich brauchen. "Die Lage ist ernst. Es ist wichtig, dass wir die Auslastung der Laboratorien wieder zurückführen auf das Maß, das wir längerfristig durchhalten", sagte Michael Müller, Vorstandsvorsitzender des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM), am Dienstag in Berlin. Zu der Belastung durch die vielen Corona-Tests kämen nun im Herbst auch noch Influenza-Tests, die die Labore ebenfalls zu bewältigen hätten. Außerdem mangelt es zum Teil an Material, auch Mitarbeiter sind knapp.

Das Testaufkommen ist laut dem Verband extrem hoch: In der vergangenen Woche meldeten rund 160 Labore bundesweit rund 1,2 Millionen Tests mit rund 70 000 positiven Ergebnissen. Das waren zwölf Prozent mehr Tests als in der Vorwoche. Die Positivrate lag demnach vergangene Woche bei 5,7 Prozent, zuvor bei 3,7 Prozent. Die bundesweit zunehmende Auslastung der Labore auf mittlerweile 89 Prozent sei ein Ausdruck der Überlastung. In einigen Bundesländern werde schon seit mehreren Wochen über der Kapazitätsgrenze gearbeitet, hieß es.

"Die Arbeitsbelastung unserer Teams in den PCR-Laboren ist brutal", sagte Vorstandsmitglied Wolf Frederic Kupatt. "Es ist eher das Gefühl, gegen einen Berg anzuarbeiten, der nicht signifikant kleiner wird", beschrieb Müller die Situation. Außerdem gebe es so gut wie kein verfügbares Personal mehr. "Der Markt für qualifizierte Laborkräfte, die PCR bedienen können, ist absolut leergefegt weltweit. Jeder Mensch, der schon einmal PCR in seinem Lebenslauf buchstabiert hat, ist irgendwo verhaftet", sagte ALM-Vorstand Evangelos Kotsopoulos. Daher müssten Labormitarbeiter, die nicht auf PCR-Tests spezialisiert sind, entsprechend weitergebildet und qualifiziert werden.

Außerdem fehle es immer wieder an Material. "Mal sind es Abstrichtupfer, mal Reagenzien, dann wieder Verbrauchsmaterialien, jetzt gerade Pipettenspitzen, die fehlen. Das macht die Arbeit in den Laboren unnötig schwer", so Kotsopoulos. Einen Grund dafür sieht er in den vergangenen Monaten: "Wir haben im Sommer bei der unnötigen Testung von Reiserückkehrern mindestens Hunderttausende von Tests verballert mit 0,3 Prozent Positivrate, die uns heute fehlen. Wir haben leere Lager und keine Pipettenspitzen in Reserve, weil wir die verbraucht haben". Man müsse sich auf das Notwendige bei der Testung konzentrieren. "Alles drumherum ist Luxus", so Kotsopoulos.

"Wir sind Teil eines globalen Systems und merken jeden Tag, dass wir nicht alles, was wir dringend benötigen, auch immer sofort geliefert bekommen", sagte Müller. Umso wichtiger sei es, zwar breit, aber gezielt zu testen./anj/DP/jha