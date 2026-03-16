Labortechnik

Sartorius will sich stärker auf die Bedürfnisse der wachsenden Biopharma-Branche ausrichten und sein Angebot für fortschrittliche Therapien in der Zell- und Gentherapie gezielt weiterentwickeln.

Ziel ist es, in den relevanten Geschäftsfeldern ab 2027 mittelfristig jährlich um rund 100 bis 200 Basispunkte stärker zu wachsen als der Markt. Kernkompetenzen sollen gestärkt, "aufstrebende" Geschäftsfelder gezielt ausgebaut und die eigene Effizienz gesteigert werden, "um auch zukünftig besser abzuschneiden als der Markt", sagte Konzernchef Michael Grosse laut Mitteilung vom Dienstag anlässlich des Kapitalmarkttages in Göttingen. Dazu legt der im vergangenen Juli angetretene Unternehmenslenker neue Mittelfristziele auf.

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Auf Konzernebene erwartet Sartorius ein organisches Umsatzwachstum von wechselkursbereinigt 8 bis 11 Prozent pro Jahr. Die beiden Konzernsparten sollen dazu mit über dem Markt liegenden Wachstumsraten beitragen: Für die Sparte Bioprocess Solutions geht die Unternehmensleitung von einem jährlichen Zuwachs von wechselkursbereinigt 9 bis 12 Prozent aus, für die Sparte Lab Products & Services von wechselkursbereinigt 5 bis 7 Prozent.

Auch die Rendite soll mittelfristig steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge im Konzern will das MDAX-Unternehmen jährlich um rund 50 bis 75 Basispunkte verbessern. Als wesentliche Treiber werden Skaleneffekte, operative Verbesserungen und ein erhöhter Anteil der Umsätze mit margenstarken Verbrauchsmaterialien gesehen.

Die Bioprozesssparte soll ihre Marge um rund 60 bis 85 Basispunkte jährlich verbessern, die Laborsparte um etwa 20 bis 30 Basispunkte, unter anderem mit Hilfe von Investitionen in Innovationen, Digitalisierung und zukünftige Wachstumsfelder.

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In der bisherigen Mittelfristprognose bis 2028 hatte Satorius ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 10 Prozent pro Jahr und einen Anstieg der Ertragsmarge auf rund 34 Prozent angepeilt. Zu dem bisher in Aussicht gestellten Umsatzwachstum sollten Akquisitionen rund ein Fünftel beitragen. Im Geschäftsjahr 2025 lag die bereinigte EBITDA-Marge bei 29,7 Prozent.

Wesentliche Treiber der künftigen Entwicklung sieht das Unternehmen den jetzigen Angaben zufolge vor allem in Skaleneffekten und in einem steigenden Umsatzanteil der margenstarken Verbrauchsmaterialien, aber auch in Optimierungen des täglichen Geschäfts. So will Sartorius etwa seine Lieferketten noch besser aufstellen und die Produktqualität und Effizienz der Serviceleistungen weiter steigern.

So reagieren Anleger und Analysten

Die neuen mittelfristigen Ziele von Sartorius sind am Dienstag sehr positiv vom Markt aufgenommen worden, obwohl sich Analysten enttäuscht zeigten. Die Aktie des Labor- und Pharmazulieferers legt via XETRA zeitweise 5,50 Prozent zu auf 220,50 Euro.

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Die Markterwartungen an den Gesamtkonzern dürften nun um rund 4 Prozent sinken, schrieb Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion am Morgen. Allerdings habe es bereits Befürchtungen unter Investoren gegeben, dass Sartorius seine mittelfristigen Ambitionen abschwächen könnte, sodass angesichts des jüngst schwachen Laufs der Aktie ein Kursanstieg zu erwarten sei, argumentierte der Experte weiter.

Jefferies-Analyst James Vane-Tempest bemängelte die angestrebte organische Umsatz- sowie die Margensteigerung im Bereich Lab Products & Services (LPS), hier bleibe Sartorius hinter den Markterwartungen zurück. Dagegen fielen die Ziele in der Hauptsparte Bioprocess Solutions (BPS) im Rahmen der Erwartungen aus. Die Aktien der Tochter Sartorius Stedim Biotech verteuerten sich zuletzt um fast fünfeinhalb Prozent.

Da sich die Aktien im Vergleich zur europäischen Pharmabranche seit der Vorlage der Jahreszahlen aber deutlich unterdurchschnittlich entwickelt hätten, dürfte ihm zufolge die Kursreaktion nun positiv sein. RBC-Analyst Charles Weston hob zudem den Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) positiv hervor.

Dieser stehe besonders im Fokus der Anleger und hier liege der Mittelpunkt der angegebenen Wachstumsspanne über der Konsenserwartung.

DOW JONES / dpa-AFX