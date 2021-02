Ladesäulen-Gipfel mit Altmaier endet ohne Einigung

BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um mögliche Zwangsabschaltungen von Ladesäulen hat ein Treffen bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) keine Einigung erbracht. Geladen waren Autobauer und Stromnetzbetreiber, aber auch Vertreter des Verbraucherschutzes und der Elektrotechnikindustrie, die ihre Gespräche nun vertagten. "Es war ein sachlicher und umfassender Austausch", erklärte Altmaier. Aber es sei deutlich geworden, dass der Dialog "auch weiter vertieft und fortgesetzt werden muss".

Anlass des Treffens war die Forderung der Energiewirtschaft nach einer sogenannten "Spitzenglättung". Wenn in verbrauchsstarken Zeiten eine Überlastung des Netzes droht, wollen Versorger den Besitzern von Elektroautos Zwangsladepausen von bis zu zwei Stunden Dauer täglich verordnen dürfen. Auch Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen könnten so ferngesteuert abgedreht werden. Dies war in einem Referentenentwurf für das sogenannte Steuerbare-Verbrauchseinrichtungen-Gesetz vorgesehen, den Altmaier Mitte Januar aber nach heftiger Kritik der Autoindustrie überraschend zurückgezogen hatte. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) fürchtete, die Pläne könnten den Markthochlauf der Elektromobilität behindern. Daraufhin hatte Altmaier für den heutigen Freitag zum Dialog geladen.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) forderte nun, "Tempo zu machen, um noch in dieser Legislaturperiode zu einer gesetzlichen Regelung zu kommen". BDEW-Chefin Kerstin Andreae zeigte zwar Verständnis dafür, dass es schnell private Ladestationen brauche und E-Autofahrer auch sicher sein müssten, dass ihre Batterie immer genügend Strom laden könne. Aber auch die Netzbetreiber wollten das Stromsystem bedarfsgerecht ausbauen. "Dafür brauchen sie das Instrument der Spitzenglättung. Das ist auch im Sinne der Stromkunden", so Andreae.

Autoindustrie sieht Chancen auf einen Kompromiss

Die Stadtwerke warnen gar, dass es andernfalls in ein paar Jahren in einigen Netzgebieten zu erheblichen Verzögerungen beim Anschluss neuer Ladestationen kommen könne. "Mit Spitzenglättung können drei bis viermal mehr Ladestationen kurzfristig angeschlossen und in einen sicheren Netzbetrieb integriert werden", betonte der Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing.

Die Autoindustrie sieht das Fenster für einen Kompromiss geöffnet. "Er kann besser als der bisherige Entwurf sicherstellen, dass die Elektromobilität in Deutschland eine Erfolgsgeschichte wird", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller Dow Jones News. "Ich bin optimistisch, dass wir nun eine gemeinsame und umsetzbare Einigung finden können, die den Hochlauf der Elektromobilität unterstützt und nicht gefährdet." Abschaltungen dürfe es nur "im absoluten Notfall geben", betonte Müller.

Das Wirtschaftsministerium schätzt, dass mit der steigenden Zahl von Elektroautos und Wärmepumpen in den kommenden Jahren Millionen von neuen Erzeugern und Verbrauchern in das Energiesystem integriert werden müssen. Dafür müssen vor allem die Verteilernetze intelligent gesteuert werden.

February 19, 2021