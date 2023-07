Mercedes-Benz-Aktie und Tesla-Aktie klettern: Mercedes-Kunden erhalten in den USA Zugang zu Teslas Superchargern

Ladestationen

Fahrer von Mercedes-Elektroautos in Nordamerika können ihre Fahrzeuge künftig an den Superchargern von Tesla laden.

Werte in diesem Artikel

Wie Mercedes-Benz mitteilte, erhalten die Kunden ab 2024 Zugang zu dem Netz von Tesla. Gleichzeitig bauen die Stuttgarter ein eigenes globales Schnellladenetz auf.

Bis zum Ende des Jahrzehnts baut Mercedes mit seinen US-Partnern ein eigenes Schnellladenetz mit rund 400 Ladestationen und mehr als 2.500 Ladepunkten in Nordamerika auf. Weltweit sollen in diesem Zeitraum mehr als 2.000 "Charging Hubs" in Nordamerika, Europa, China und anderen Kernmärkten entstehen. Insgesamt werden diese mehr als 10.000 Ladepunkte umfassen, die je nach Marktbedarf erweitert werden können. Die "Charging Hubs" werden für Elektrofahrzeuge aller Marken zugänglich sein.

Die Mercedes-Benz-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,42 Prozent auf 71,72 Euro, Tesla-Papiere gewinnen an der NASDAQ derweil 0,43 Prozent auf 277,73 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)