Länder einig - Profifußball ab Wochenende wieder mit Zuschauern

Berlin (Reuters) - Die Bundesländer haben sich darauf geeinigt, dass am Wochenende wieder Zuschauer in die Fußball-Stadien dürfen.

Es sei ein sechswöchiger Probebetrieb beschlossen worden, bei dem bis zu 20 Prozent der Zuschauerkapazitäten in Stadien und Hallen genutzt werden könnten, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag aus Verhandlungskreisen. Die Staatskanzleichefs hätten sich auch auf ein Alkoholverbot and andere scharfe Hygieneauflagen verständigt, die jeweils regional und lokal vorgelegt werden müssten. Zudem dürften nur personalisierte Tickets zur Rückverfolgung verkauft werden. Sollte die Zahl der Neuinfektionen in einem Ort jedoch auf mehr als 35 pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen steigen und das Infektionsgeschehen sich nicht lokalisieren lassen, seien keine Zuschauer mehr erlaubt. Die Einigung gelte auch für andere Sportarten.