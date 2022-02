Länder erzielen 2021 leichtes Plus im Kernhaushalt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesländer haben 2021 trotz der Coronavirus-Pandemie insgesamt einen leichten Überschuss erreicht. Ihre Kernhaushalte wiesen einen Finanzierungsüberschuss von rund 819 Millionen Euro aus, wie das Bundesfinanzministerium mitteilte. Die Einnahmen beliefen sich auf 478,77 Milliarden Euro, darunter Steuereinnahmen von 333,16 Milliarden, während die Ausgaben mit 477,95 Milliarden zu Buche schlugen. Der Finanzierungssaldo der Ländergesamtheit habe sich damit um über 40 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert, den hohe Zuführungen an die zur Pandemie-Bewältigung geschaffenen Extrahaushalte gekennzeichnet hätten.

Die Ausgaben der Länder wuchsen laut den Angaben, die das Ministerium auf seiner Internetseite machte, im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent. Die Personalausgaben stiegen um 3,1 Prozent auf 146,12 Milliarden Euro, während sich die Zuweisungen an Gemeinden im selben Zeitraum um 4,3 Prozent verringerten. Die Einnahmen stiegen laut dem Ministerium um 10,3 Prozent, was neben den vom Bund geleisteten Zahlungen an die Länder im Rahmen der Corona-Hilfspakete im Wesentlichen auf einem deutlichen Zuwachs der Steuereinnahmen um 13,2 Prozent beruht habe.

Dass die Länder ein Plus einfuhren, während der Bund im Vorjahr mit 215 Milliarden Euro Rekordschulden machte, löste unter Bundespolitikern Verärgerung aus. "Die unfairen fiskalischen Bruchlinien zwischen Bund und Ländern sind die größte Gefahr für den dringend nötigen transformatorischen Aufschwung nach der Krise", sagte der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke dem Handelsblatt, das zuerst über die Zahlen berichtet hatte. "Deshalb sollten sich die Länder mit immer neuen Forderungen an den Bund zurückhalten."

Landespolitiker hielten dagegen an ihren Forderungen nach mehr Geld vom Bund fest. "Die Umsetzung eines Altschuldenfonds für Kommunen unter Beteiligung des Bundes ist entscheidend", sagte SPD-Vize Anke Rehlinger, Spitzenkandidatin ihre Partei für die Landtagswahl im Saarland. Ohne die von der Ampel vorgesehene Entlastung bei den Altschulden würden viele Kommunen niemals mehr in die Lage kommen, wieder in die Zukunft zu investieren, "oder auch nur die Hilfsprogramme des Bundes in Anspruch zu nehmen", erklärte Rehlinger.

