Länder fordern verbindliche Finanzierung des Deutschlandtickets

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat sieht "Änderungs- und Ergänzungsbedarf" an dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Finanzierung des geplanten Deutschlandtickets im Regionalverkehr. Bund und Länder müssten den Preis des Deutschlandtickets ab 2024 in gemeinsamer Abstimmung jährlich festschreiben, um die Finanzierung verbindlich sicherzustellen, forderte die Länderkammer. Sie wies auf die Möglichkeit einer künftigen Preisanpassung hin und verlangte laut einer Mitteilung, dass der Bund sich auch in den Jahren 2024 und 2025 hälftig an allen finanziellen Nachteilen beteilige, die durch das Deutschlandticket entstehen.

Enthalten müssten darin auch die Kosten für Einnahmeaufteilung, Umsetzung und Evaluation des Tickets sein. Der Bundesrat erwarte, dass der Bund in den nächsten Jahren einen mindestens hälftigen Nachschuss leiste, sofern die tatsächlichen Kosten höher seien als angenommen und nicht durch Erhöhung der Ticketeinnahmen ausgeglichen werden könnten.

Zudem bemängelten die Länder, dass der Gesetzentwurf zwar die unbefristete Einführung des Tickets durch die Länder vorsehe, die Kostenbeteiligung des Bundes dagegen derzeit nur für 2023 bis 2025 vorgesehen sei. Erforderlich sei aber eine gesetzliche Regelung zur dauerhaften hälftigen Mitfinanzierung des Bundes. Alternativ sei die Einführung des Deutschlandtickets auf die Jahre 2023 bis 2025 zu begrenzen. Auch bedürfe weiterer Infrastrukturmaßnahmen. Der Bundesrat erwarte eine angemessene Beteiligung des Bundes an den hierfür benötigten Mitteln und bitte um zeitnahe Aufnahme von Gesprächen mit den Ländern.

