Länder fordern vom Bund Geld und harte Reformen bei Migration

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Unmittelbar vor den Verhandlungen mit der Bundesregierung haben die Bundesländer mehr Geld für die Flüchtlingsversorgung und ein härteres Vorgehen in der Migrationspolitik gefordert.

Nach stundenlangen Beratungen gingen die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Montagabend mit der Forderung nach einer "Begrenzung der Migration und Weiterentwicklung des Asylrechts" in die Verhandlungen mit dem Bund. Als schwierigstes Thema für die Gespräche gilt die Finanzfrage: Während Länder und die Ampel-Partei Grüne auf mehr Geld für die Kommunen pochen, lehnt die Bundesregierung dies mit dem Verweis auf die schwierige Situation im Haushalt 2024 ab.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Gespräche zwischen Kanzler Olaf Scholz mit den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), aber auch mit Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) gegeben, um einen breiten Konsens in der als politisch heikel angesehenen Asylpolitik zu finden. In dem zuvor weitgehend geeinten Bund-Länder-Papier war von mehr als 300.000 Asylanträgen in diesem Jahr die Rede. Am Montag überraschten die Unions- und grün-geführten Bundesländer die SPD-Länder aber mit einer Reihe von Nachforderungen. So setzten sie nach zähen Verhandlungen durch, dass die Länder nun auch eine weitgehende Einstellung des Familiennachzugs fordern.

Zur "Weiterentwicklung des Asylrechts" solle der Bund in Abstimmung mit den Ländern eine parteiübergreifende Kommission unter Einbeziehung aller gesellschaftlicher Gruppen einrichten, "die gemeinsam Lösungen zur Steuerung der Migration und zur Verbesserung der Integration mit dem Ziel der Bewahrung des gesellschaftlichen Friedens erarbeitet".

Um "Fehlanreize" für einen längeren Verbleib in Deutschland zu senken, solle die Bundesregierung zudem prüfen, "ob und wie eine Harmonisierung von kaufkraftbezogenen Sozialleistungsstandards in den EU-Mitgliedsstaaten erreicht werden kann". Dabei müsse man Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts achten. Insbesondere solle aber geprüft werden, ob es bei dem derzeitigen automatischen Anspruch auf Sozialhilfe nach 18 Monaten bleiben könne.

SPANNUNGEN IN DER UNION

In der Union gab es zuvor Spannungen, weil Fraktionschef Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Drobrindt dem Kanzler eine Liste von Forderungen in der Migrationspolitik vorgelegt hatten, die weit über die Liste der Ministerpräsidenten hinausging. Außerdem hatte NRW-Landeschef Hendrik Wüst (CDU) vorgeschlagen, Asylbewerber in Drittstaaten zu fliegen, damit ihre Verfahren dort betrieben werden. SPD-Chef Lars Klingbeil lehnte diesen Vorschlag zwar ab, zeigte sich aber offen dafür, dass Asylverfahren in Transitstaaten beginnen könnten. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte die Einrichtung eines Auffanglagers in Albanien an. Da die Unions-Länder etliche Forderungen wie etwa den Stopp für freiwillige Aufnahmeprogramme bei den SPD-regierten Ländern nicht durchsetzen konnten, fügten sie diese Wünsche als Protkollnotiz an den Entwurf der Abschlusserklärung bei.

Zentraler Streitpunkt in den nächtlichen Verhandlungen wird die Frage der Finanzierung der Flüchtlingskosten sein. Es sei "befremdlich", dass der Bund den Kommunen für das kommende Jahr trotz gestiegener Flüchtlingszahlen weniger Geld für Aufnahme und Versorgung anbiete, sagte Weil. Die 16 Ministerpräsidenten fordern eine Summe von 10.500 Euro pro Jahr und Flüchtling sowie eine generelle Pauschale von 1,25 Milliarden Euro. Daneben soll der Bund die gesamten Kosten der Unterbringung übernehmen. In diesem Jahr würden mehr als 300.000 neue Asylanträge erwartet, heißt es in dem Entwurf für die gemeinsame Erklärung. Der Bund lehnt dies als illusorisch ab.

BUND UND LÄNDER EINIGEN SICH AUF PLANUNGSBESCHLEUNIGUNG

Bund und Länder einigten sich am Abend zunächst auf einen "Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung". Die Vereinbarung der Bundesregierung mit den 16 Landesregierungen soll zentrale Planungs- und Bauprozesse beschleunigen, die in den vergangenen Jahren in Deutschland durch wachsende bürokratische Anforderungen immer langsamer wurden. Kanzler Scholz sprach von mehr als hundert Maßnahmen in Bereichen wie Wohnungsbau, Verkehr, Energie oder Mobilfunk. Dies sei nach jahrelangen Debatten ein erster, wichtiger Schritt. Nun müssten weitere Maßnahmen ergriffen werden. Scholz nannte die Entbürokratisierung im Gesundheitswesen als zweiten großen Schritt. Beschleunigte Entscheidungen gelten als entscheidender Punkt für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.

Der BDI hatte zuvor die Bedeutung für die Wirtschaft betont. Die Wirtschaft unterstütze etwa die Einführung einer Stichtagsregelung für Rechtsänderungen in laufenden Planungs- und Genehmigungsverfahren, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner.

(Mitarbeit: Alexander Ratz, Holger Hansen; redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)