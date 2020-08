Länder setzen Arbeitsgruppe für einheitliche Maskenpflicht-Bußgelder ein

BERLIN (dpa-AFX) - Die Länder wollen einheitliche Bußgelder für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen prüfen. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag nach einer Schaltkonferenz der Staatssekretäre von Bund und Ländern aus den Verkehrs- und Innenressorts. Bisher gelten in den Ländern unterschiedliche Regelungen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte die Bundesländer am Mittwoch aufgefordert, einheitliche Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht einzuführen. Weil immer wieder einzelne Kunden Masken ablehnen, haben erste Länder Bußgelder verhängt./hoe/DP/stw