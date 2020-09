Länder starten Antrag gegen neues Unternehmenssanktionsrecht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Baden-Württemberg, Bayern und vier weitere Länder haben den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur "Stärkung der Integrität in der Wirtschaft" kritisiert und einen Antrag im Bundesrat eingebracht, um ihn zu stoppen. Das geplante neue Sanktionsrecht gegen Unternehmen setze ein "absolut falsches Signal für unsere Unternehmen", erklärte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in einer Mitteilung. Statt ihnen in dieser schwierigen Zeit den Rücken zu stärken, würden Unternehmen dem Risiko einer willkürlichen und maßlosen Sanktionierung ausgesetzt werden.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kritisierte, das geplante Gesetz führe zu erheblicher Mehrbelastung und Rechtsunsicherheit gerade auch für rechtstreue Unternehmen. "Die bestehenden Regelungen reichen völlig aus, um Straftaten, die aus einem Unternehmen heraus begangen werden, hinreichend zu sanktionieren", meinte er.

Um das Vorhaben zu verhindern, bringen sie laut den Angaben auf Initiative Baden-Württembergs in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundesrates am 3. September gemeinsam mit Niedersachen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein einen Antrag ein. Die beiden Hauptkritikpunkte der Länder: Laut Gesetzentwurf sollten ganze Unternehmen schuldlos für das Fehlverhalten Einzelner haften und unverhältnismäßige Sanktionen vorgesehen werden.

Das im Juni im Kabinett beschlossene Gesetz sieht unter anderem deutlich härtere Strafen für Wirtschaftskriminalität vor. Für Konzerne mit mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz sollen sie laut dem Entwurf von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes betragen können. Bislang lag die Höchstgrenze bei 10 Millionen Euro, und Straftaten wurden allenfalls als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Die Neuregelung soll nach Lambrechts Plänen sicherstellen, "dass Wirtschaftskriminalität wirksam bekämpft wird". Künftig sollen die Unternehmen auch dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie vom Fehlverhalten von Mitarbeitern profitieren oder wenn sie sich im Ausland befinden.

(Mitarbeit: Petra Sorge)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2020 11:33 ET (15:33 GMT)