Länder verstärken Druck auf Bund bei Pakt für Planungsbeschleunigung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Länder verstärken den Druck auf den Bund, die geplante Beschleunigung von Planungen und Genehmigungen zu beschließen. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), kritisierte am Donnerstag, dass der Pakt zur Beschleunigung bei den Bund-Länder-Beratungen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) erneut nicht entschieden werde. Der nordrhein-westfälische Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) forderte eine Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Planungsbeschleunigung.

Der Bedarf für schnellere Genehmigungen sei unbestritten da, sagte Weil nach Gesprächen der Länderchefinnen und -chefs in Berlin. Das zeige der Bereich der erneuerbaren Energien mit einer ganzen "Welle" von neuen Gesetzen. "Aber zu langsam, zu umständlich und zu kompliziert und deswegen auch zu teuer sind wir natürlich in vielen anderen Bereichen", so der SPD-Politiker. "Wir Länder wollen da gern sehr schnell Nägel mit Köpfen machen - gemeinsam mit der Bundesregierung."

CDU-Politiker Wüst, der stellvertretender MPK-Vorsitzender ist, sagte "Auch da lähmt der Streit innerhalb der Ampel." Deutschland brauche schnellere Genehmigungen, um erfolgreicher Wirtschaftsstandort zu bleiben. Wenn der Bau etwa von Straßen, Autobahnen, Radwegen zu lange dauere, dann verlören die Menschen das Vertrauen in den Staat. Schon im März habe er zusammen mit Weil den Kanzler dazu angeschrieben. "Deutschland-Tempo ist gut, aber es funktioniert nicht, wenn der Tempomat auf null km/h eingestellt ist."

Die Ministerpräsidenten wollten im Anschluss an ihre Länderrunde mit Scholz im Kanzleramt zusammenkommen.