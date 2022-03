Länder wollen leichtere Konten-Auskunft für Erben

BERLIN (dpa-AFX) - Erben sollen nach dem Willen der Bundesländer künftig leichter Auskünfte über die Konten und Depots von Verstorbenen bekommen. Der Bundesrat beschloss am Freitag, einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen. Hintergrund sind Schätzungen, nach denen derzeit zwischen zwei und neun Milliarden Euro auf den Konten verstorbener Menschen liegen, ohne dass deren Verwandte davon wissen.

Hinterlässt ein Verstorbener keine Hinweise auf seine Konten, ist es für Erben nach aktueller Rechtslage schwer, davon zu erfahren. Fragen ohne konkreten Anhaltspunkt scheitern häufig am Bankgeheimnis. Der Bundesrat schlägt auf Antrag aus Niedersachsen und Bremen nun ein Verzeichnis beim Bundesamt für Justiz vor, an das die Daten Verstorbener sowie die Namen ihrer Banken zu melden sind, wenn in einer bestimmten Zeit kein Erbe Anspruch darauf erhoben hat. Mögliche Erben sollen nach Registrierung im Internet darauf zugreifen können./tam/DP/ngu