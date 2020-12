Ländervertreter warnen bei Corona-Kosten vor Streit zur Unzeit

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--In der Debatte um die Finanzierung der Corona-Hilfen haben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Andreas Pinkwart (FDP), vor einem Streit zur Unzeit gewarnt. Es gebe im föderalen System eine klare Aufteilung. Nur der Bund könne Steuern erheben und deshalb hätten Bund und Länder eine gemeinsame Verantwortung, sagte Kretschmer im ZDF. Zuvor hatten mehrere Regierungsmitglieder und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus eine stärkere Beteiligung der Länder an Corona-Kosten gefordert.

"Dieser Streit ist aus meiner Sicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Es gibt ihn so nicht. Wir müssen, nachdem diese Pandemie etwas abgeklungen ist, uns zusammensetzen", sagte Kretschmer im ZDF-Morgenmagazin. "Dann muss ein Kassensturz gemacht werden und dann wird geklärt, aus welchen Quellen diese Schulden, die jetzt in Größenordnungen aufgehäuft worden sind beim Bund, aber eben auch bei den Ländern, aufgebracht werden können."

Kretschmer betonte, dass es in der jetzigen Zeit der Corona-Pandemie Menschen brauche, die mit Ruhe, Sachlichkeit und Verstand am Werk seien. "Ein Streit jetzt auch ums Geld ist das letzte, was wir brauchen", so Kretschmer.

Das Coronavirus hätten "alle miteinander" unterschätzt, sagte der CDU-Politiker. Auf den sprunghaften Anstieg der Infektionen seit Anfang Oktober müsse jetzt mit strengen Maßnahmen und konsequentem Durchgreifen reagiert werden. "Wir wollen nicht, dass jemand, der bei einem Verkehrsunfall oder wegen einer anderen Erkrankung ein Intensivbett braucht, nicht versorgt werden kann, weil die Kapazitäten mit Corona-Patienten überlastet sind", so Kretschmer.

Unfaire Debatte mitten im Fluss

Auch NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart kritisierte die aktuelle Debatte. Man wisse doch noch gar nicht, ob die Hilfen alle abgerufen würden, sagte er im Deutschlandfunk. "Ich finde, wir müssen schon jetzt mal uns fragen, was wir eigentlich wollen. Wollen wir jetzt die Pandemie wirksam bekämpfen, wollen wir die schützen, die jetzt einen Sonderbeitrag leisten, damit uns das gelingt - oder wollen wir das nicht", so Pinkwart.

Man könne das Thema ökonomisch, haushaltspolitisch diskutieren. "Aber ich finde es unfair mitten im Fluss, wo man noch nicht mal die Zahlungen geleistet hat, diese Debatte in dieser Form zu führen", so Pinkwart. In der Bundesregierund und den Bundestagsfraktionen der Regierungsparteien gehe es "ein bisschen durcheinander", wo sie die Priorität bei der Bekämpfung der großen Herausforderung dieses Landes setzten, kritisierte der FDP-Politiker.

Die Ministerpräsidenten werden am Mittwochnachmittag erneut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten. Dabei soll es allerdings schwerpunktmäßig um andere Themen als die Corona-Pandemie gehen. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert sind bei dem Treffen zu Corona auch keine weiteren Beschlüsse zu erwarten. Vielmehr wollen die Länderchefs und Merkel über die Energiewende und die Digitalisierung sowie über Maßnahmen zum Bürokratieabbau, europäische Themen und den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder sprechen.

