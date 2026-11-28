Lafleur Minerals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Lafleur Minerals gab am 26.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lafleur Minerals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lafleur Minerals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen