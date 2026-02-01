Lagarde: "Basisszenario" ist Verbleib bis zum Ende der Amtszeit

Von Chelsey Dulaney

DOW JONES-- Christine Lagarde , Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), geht davon aus, ihre Aufgabe bis zum Ende ihrer Amtszeit zu erfüllen. "Wenn ich auf all diese Jahre zurückblicke, denke ich, dass wir viel erreicht haben, dass ich viel erreicht habe", sagte sie am Donnerstag in einem Interview mit dem Wall Street Journal. "Wir müssen das konsolidieren und sicherstellen, dass es wirklich solide und verlässlich ist. Meine Ausgangsbasis ist also, dass es bis zum Ende meiner Amtszeit dauern wird."

Lagarde sagte weiter, sie betrachte ihre Mission als Preis- und Finanzstabilität sowie als "Schutz des Euro, um sicherzustellen, dass er solide und stark und für die Zukunft Europas gerüstet ist." Sie lehnte es ab, einen Bericht der Financial Times zu kommentieren, wonach sie vor dem Ende ihrer Amtszeit im Oktober 2027 zurücktreten würde.

Die EZB teilte in einer Erklärung mit, dass Lagarde keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen habe, dementierte den Bericht aber nicht ausdrücklich. Ein vorzeitiger Abgang Lagardes würde dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein Mitspracherecht bei der Besetzung eines der mächtigsten Posten Europas vor der französischen Präsidentschaftswahl im April 2027 geben, bei der die rechtsextreme Partei Rassemblement National von Marine Le Pen an die Macht kommen könnte. Obwohl offiziell alle 27 EU-Staats- und Regierungschefs den EZB-Präsidenten auswählen, spielen größere Länder wie Frankreich und Deutschland eine überproportionale Rolle bei den Verhandlungen, die oft mit einem Postengeschacher um andere europäische Ämter einhergehen.

Lagardes Ernennung im Jahr 2019 war Teil eines größeren Pakets, in dessen Rahmen die Ursula von der Leyen zur Präsidentin der Europäischen Kommission aufstieg. Lagarde hat in der Vergangenheit Spekulationen über einen vorzeitigen Rücktritt zurückgewiesen und vergangenes Jahr gesagt, sie sei entschlossen, ihre Amtszeit zu Ende zu führen. Zuvor waren Berichte aufgekommen, sie habe einen vorzeitigen Abschied diskutiert, um das Weltwirtschaftsforum (WEF) zu leiten. Am Donnerstag erklärte Lagarde, das WEF sei "eine der vielen Optionen", die sie in Betracht ziehe, sobald sie die Zentralbank verlasse. Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied kamen im Januar erneut auf, nachdem der Chef der französischen Zentralbank, François Villeroy de Galhau, unerwartet ankündigte, im Juni zurückzutreten.

Villeroy sagte, er gehe, um eine katholische Wohltätigkeitsstiftung zu leiten, aber dies wurde als mögliche Vorbereitung für eine umfassendere Neubesetzung von EZB-Posten vor der französischen Wahl angesehen. Zwei weitere Sitze im Direktorium - die des Chefökonomen Philip Lane und von Isabel Schnabel - werden nächstes Jahr frei. Eine frühzeitige Besetzung der Posten würde die Stabilität der Zentralbank gewährleisten. Es dürfte aber die Feindseligkeit der extremen Rechten schüren. Jordan Bardella, der Präsident des Rassemblement National, der Macron nach der Wahl ablösen könnte, bezeichnete die Eile, Posten einschließlich dem von Lagarde zu sichern, in einem am Mittwoch auf X veröffentlichten Video als "antidemokratisch".

"Es sieht wie ein riskanter Schritt aus, der weitere Kritik von populistischen Parteien anheizen könnte", sagte Frederik Ducrozet, Leiter der makroökonomischen Forschung bei Pictet Wealth Management. "Solche Tricks anzuwenden, um die EZB vor populistischem Druck zu schützen, macht keinen guten Eindruck und könnte durchaus nach hinten losgehen." Auf die Frage, ob ein vorzeitiger Abgang Fragen über die politische Unabhängigkeit der EZB aufwerfen könnte, sagte Lagarde: "Ich denke, die EZB ist eine sehr angesehene und glaubwürdige Institution, und ich hoffe, dass ich daran mitgewirkt habe."

