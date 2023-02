Lagarde: EZB achtet derzeit vor allem auf Energiepreise und Löhne

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet nach Aussage ihrer Präsidentin Christine Lagarde derzeit vor allem auf die Entwicklung der Energiepreise und der Löhne. "Wir müssen natürlich auf die Energie achten, denn diese Preise können sich auf die unterliegende Inflation übertragen", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung. Außerdem achte die EZB sehr genau auf die Löhne, denn sie würden die Inflation in den nächsten Monaten beeinflussen. "Wir wissen, dass es da derzeit ein Moment des Aufholens gibt", sagte sie. Deshalb sei auch die Entwicklung der Gesamtinflation so wichtig.

Zuvor hatte der EZB-Rat beschlossen, die Leitzinsen erneut um 50 Basispunkte anzuheben und für März eine Anhebung weitere 50 Basispunkte in Aussicht zu stellen. Der Abbau der unter dem APP-Programm erworbenen Anleihebestände soll wie geplant im März mit monatlichen Beträgen von rund 15 Milliarden Euro begonnen werden.

