Lagarde: EZB beobachtet Wechselkurs wegen Folgen für Inflationsausblick

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die aufmerksame Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) bezüglich des Euro-Wechselkurses bekräftigt. "Im aktuellen Umfeld erhöhter Unsicherheit wird der EZB-Rat alle hereinkommenden Informationen, darunter den Wechselkurs, im Hinblick auf ihre Auswirkungen für den mittelfristigen Inflationsausblick prüfen", sagte Lagarde in der Sitzung des Lenkungsausschusses (IMFC) des Internationalen Währungsfonds (IWF) laut veröffentlichtem Redetext. Der EZB-Rat stehe bereit, alle Instrumente wie erforderlich anzupassen, um für eine Annäherung der Inflation an das Ziel zu sorgen, und zwar in symmetrischer Weise.

October 15, 2020 10:49 ET (14:49 GMT)