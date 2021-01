Lagarde: EZB gründet Klimawandelzentrum

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) gründet nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde ein Klimawandelzentrum, in dem die verschiedenen Erfahrungen und Arbeitsstränge der Zentralbank gebündelt werden sollen. "Der Klimawandel beeinflusst alle unsere Politikfelder, und das Klimawandelzentrum bietet die notwendigen Strukturen, damit wir die Sache mit der gebotenen Dringlichkeit und Entschlossenheit angehen können", sagte Lagarde laut veröffentlichtem Redetext bei einer Konferenz des Institute for Law and Finance der Universität Frankfurt.

Lagarde wies in ihrer Rede darauf hin, dass sich Zentralbanken gegenwärtig zwei Trends gegenüber sehen: Die Folgen des Klimawandels würden sichtbarer, und der Transformationsprozess hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft gewinne an Tempo. Beides bringt Lagarde zufolge Risiken mit sich, wobei sie das langfristige Risiko eines ungebremsten Klimawandels deutlich höher veranschlagt.

Laut Lagarde beeinflussen die "physischen Klimafolgen" und der Transformationsprozesses nicht nur die Bankbilanzen und damit die Finanzstabilität, sondern - über zahlreiche Kanäle - auch das Preisstabilitätsmandat der Zentralbank. "Deshalb sind Erwägungen zum Klimawandel auch ein Bestandteil unserer geldpolitischen Strategieprüfung", sagte Lagarde. Sie verwies darauf, dass der Klimawandel über extreme Wetterereignisse kurzfristige Schwankungen bei Output und Inflation hervorrufen und diese Größen auch langfristig beeinflussen könne.

"Auch die auf die Bremsung des Klimawandels gerichtete Politik und Innovation können Wachstum und Inflation deutlich beeinflussen", warnte Lagarde. So könne es zu einem Auseinanderlaufen von Gesamt- und Kerninflation kommen und zu einer Beeinflussung der Inflationserwartungen. "Dank unserer Strategieprüfung können wir besser einschätzen, wie wir unser Mandat angesichts dieser Risiken schützen und zugleich die Widerstandsfähigkeit der Geldpolitik und unserer Bilanz gegenüber Klimarisiken stärken können", sagte die EZB-Präsidentin.

Im Rahmen dieses Prozesses werde auch geprüft, wie realistisch, effizient und wirksam bestimmte Optionen seien, und ob sie mit dem EZB-Mandat übereinstimmten.

Die EZB hat laut früheren Äußerungen Lagardes rund die Hälfte der Strategieprüfung hinter sich, wobei Fragen des Klimawandels jetzt in Angriff genommen werden sollen. Die Prüfung soll bis Mitte dieses Jahres abgeschlossen werden.

