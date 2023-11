Lagarde: EZB hofft auf rasche Klarheit über deutsches Budget 2024

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hofft nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf rasche Klarheit in den deutschen Haushaltsangelegenheiten. Lagarde sagte in einer Veranstaltung in Frankfurt, die aktuelle Situation sei ein Problem für die EZB, weil sie Prognosen erstellen und Erwartungen darüber bilden müsse, wie viel fiskalischen Spielraum die Staaten hätten, welche Politik sie betreiben könnten und welche Inflation sich aus diesen Umständen ergebe.

"Noch nicht zu wissen, wie das deutsche Budget für das nächste Jahr aussehen soll, hilft nicht gerade bei der Erstellung von Projektionen", sagte Lagarde und fügte hinzu: "Ich hoffe, wir sehen schnell eine Lösung."

November 24, 2023 06:07 ET (11:07 GMT)