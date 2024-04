Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)-- Lagarde: EZB ist daten- nicht Fed-abhängig Die Europäische Zentralbank (EZB) trifft ihre Entscheidungen nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde unabhängig von der US-Notenbank. Deren Entscheidungen beeinflussten allerdings das Umfeld und fänden Eingang in die Projektionen des volkswirtschaftlichen Stabs. "Alles, was passiert, ist wichtig und fließt in die Projektionen ein", sagte Lagarde auf die Frage, ob der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar die geldpolitischen Entscheidungen beeinflusse.

Bezüglich der aktuellen Inflationsentwicklung in den USA sagte die EZB-Präsidentin, es wäre verfehlt, anzunehmen, dass sich Geschehnisse in den USA einfach so in Europa spiegelten. Die EZB veröffentlicht im Juni neue Projektionen zu Wachstum und Inflation, die auf bestimmten technischen Annahmen beruhen, zum Beispiel dem Ölpreis und dem Wechselkurs.

Zuvor hatte der Rat wie erwartet beschlossen, Leitzinsen und Wertpapierankaufprogramme unverändert zu lassen. Für den Fall einer weiteren Annäherung der Inflation an das Ziel wurde eine Zinssenkung in Aussicht gestellt. Analysten rechnen für Juni mit einem ersten Zinsschritt nach unten.

