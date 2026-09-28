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Lagarde: EZB-Leitzins am oberen Ende des neutralen Bereichs

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch nicht restriktiv. Auf die entsprechende Frage eines Angeordneten des Europaparlaments sagte Lagarde: "Wir befinden uns am oberem Ende des neutralen Bereichs." Der volkswirtschaftliche Stab sehe den neutralen Gleichgewichtszins zwischen 2 und 2,5 Prozent. Lagarde stellte zugleich klar, dass die EZB ihre Geldpolitik nicht an diesem Wert orientiere, sondern auf Basis von Daten von Sitzung zu Sitzung entscheide.

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Die EZB hatte am 10. September beschlossen, ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent angehoben. Analysten rechnen zumindest mit einem weiteren Zinsschritt dieser Größe bis Jahresende. ESTR-Futures preisen bis Sommer nächsten Jahres insgesamt drei weitere Schritte ein.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 10:45 ET (14:45 GMT)

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