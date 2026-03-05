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Lagarde: EZB-Rat hat ausführlich Zinserhöhung diskutiert

30.04.26 15:13 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde über eine sofortige Zinserhöhung diskutiert. "Wir haben auch ausführlich die Möglichkeit einer Zinserhöhung diskutiert", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung. Anschließend habe der Rat aber einstimmig beschlossen, den Leitzins unverändert zu lassen.

"Es herrscht eine solche Unsicherheit, dass wir all dies bei unserer nächsten geldpolitischen Sitzung verstehen und neu bewerten müssen", fügte sie hinzu. In sechs Wochen werde der richtige Zeitpunkt sein wird, um die Entwicklung zu beurteilen und insbesondere den Ausgang des Konflikts zu verstehen. "Oder, falls es keinen Ausgang gibt, wird allein das schon aufschlussreich sein", sagte Lagarde.

Lagarde zufolge entfernen sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von dem von der EZB im März veröffentlichten Basisszenario. Wo genau zwischen den Szenarien man sich befinde, das sei die entscheidende Frage, die man derzeit aber nicht beantworten könne.

Der Rat hatte wie erwartet beschlossen, den Leitzins bei 2,00 Prozent belassen und eine Geldpolitik zugesagt, die für eine mittelfristige Stabilisierung der Inflation bei 2 Prozent sorgen soll.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 09:13 ET (13:13 GMT)