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Lagarde: EZB treibt Repo- und Swap-Fazilitäten voran

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde daran, die Versorgung mit Euro über den Euroraum hinaus zu verbessern. In der Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlament sagte sie, die EZB werde ihre Repo-Fazilitäten, die nun über den Euroraum hinaus ausgeweitet worden seien, weiter vorantreiben. Sie fügte hinzu: "Wir werden an Swap-Fazilitäten arbeiten, die der Notwendigkeit eines souveränen Euroraums und eines starken Euro besser Rechnung tragen."

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 10:51 ET (14:51 GMT)

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