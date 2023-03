Lagarde: EZB tut alles für Preisstabilität Notwendige

Von Hans Bentzien

FLORENZ/FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde alles für die Wiederherstellung von Preisstabilität Notwendige tun. "Wir werden tun, was auch immer notwendig ist", sagte Lagarde in einer Veranstaltung in Florenz. Die EZB wisse, dass sie in dieser Hinsicht noch etwas tun müsse, auch wenn die Unsicherheit derzeit außerordentlich hoch sei. Die EZB hatte ihre Zinsen Anfang März erneut um 50 Basispunkte erhöht, aber keine Aussage zum weiteren Zinskurs gemacht.

Auf der anderen Seite sagte Lagarde in der Veranstaltung vor Studenten, dass die bisherigen Zinserhöhungen der EZB bereits zu wirken begännen. Als Anhaltspunkt dafür nannte sie den deutlichen Rückgang der italienischen Inflationsrate im März, der allerdings auf einem statistischen Basiseffekt beruhte. Lagarde fügte aber hinzu, dass sie genau darauf achte, ob Preisentwicklungen dauerhafter Natur seien.

Lagarde sagte außerdem: "Die EZB ist die Hüterin des Euro."

