Lagarde: EZB tut alles Nötige, um Inflation in Schach zu halten

11.03.26 08:57 Uhr

DOW JONES--Vor dem Hintergrund des Ölpreisanstiegs im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg wird die Europäische Zentralbank (EZB) nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde alles Nötige tun, um die Inflation in Schach zu halten. Die EZB werde sicherstellen, dass die Franzosen und die Europäer keine Inflationsanstiege wie 2022 und 2023 erlebten, sagte sie am Dienstagabend im französischen Fernsehsender France 2, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Europa könne den aktuellen Schock besser verkraften als 2022, doch seien auch die Unsicherheit und die Volatilität größer.

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheidet am nächsten Donnerstag über das Niveau des Leitzinses. ESTR-Forwards preisen zu über 90 Prozent einen unveränderten Einlagensatz von 2,00 Prozent ein.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 03:58 ET (07:58 GMT)