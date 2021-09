Lagarde: EZB wird Lohnverhandlungen im Herbst genau beobachten

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird angesichts der aktuell erhöhten Inflationsraten nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor allem darauf achten, ob es zu Zweitrundeneffekten kommt. "Wir werden die Lohnverhandlungen, die im Herbst in einigen Ländern anstehen, genau beobachten", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der aktuellen EZB-Ratssitzung. "Wenn die Engpässe auf der Angebotsseite länger anhalten und sich in höheren als den erwarteten Lohnsteigerungen niederschlagen, könnte der Preisdruck hartnäckiger sein", sagte die EZB-Präsidentin. Derzeit sei von solchen Effekten noch nicht viel zu sehen.

