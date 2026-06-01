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Lagarde: EZB-Zinsentscheidung fiel einstimmig

11.06.26 15:12 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ohne Gegenstimme für eine Straffung der Geldpolitik gestimmt. "Die Entscheidung, die wir heute getroffen haben - nämlich unsere drei Leitzinsen um 25 Basispunkte anzuheben -, war eine einstimmige Entscheidung ohne Vorbehalte", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Der Rat habe keine andere Alternativoption diskutiert. Der Zinsschritt sei unter Berücksichtigung aller drei Szenarien des volkswirtschaftlichen Stabs sinnvoll.

Zuvor hatte der EZB-Rat beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent anzuheben. Es ist die erste Zinserhöhung seit September 2023.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 09:12 ET (13:12 GMT)