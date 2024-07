Lagarde: Preisstabilität ist abhängig von Finanzstabilität

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat auf die Verpflichtung der Europäischen Zentralbank (EZB) hingewiesen, für Finanzstabilität zu sorgen. In einer Podiumsdiskussion beim geldpolitischen Symposium in Sintra sagte Lagarde auf die Frage ob die EZB etwas dafür tun könne, die anderen Länder vor den Folgen einer gespalteten Regierung in Frankreich zu schützen: "Die Europäische Zentralbank muss tun, was die Europäische Zentralbank tun muss. Unser Mandat ist Preisstabilität. Preisstabilität beruht offenkundig auf Finanzstabilität. Und darauf achten wir, denn das ist unser Job."

An den Finanzmärkten wird darüber spekuliert, unter welchen Umständen die EZB bereit wäre, am Anleihemarkt zugunsten Frankreichs zu intervenieren. Der Einsatz entsprechender EZB-Instrumente (OMT, TIP) ist an die Erfüllung bestimmter Bedingungen gebunden.

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte am Dienstag gesagt, die jüngsten Marktbewegungen in Frankreich seien nicht "ungeordnet", sondern spiegelten mögliche Veränderungen in der Finanzpolitik. "Die Situation ist unter Kontrolle", sagte er.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2024 10:10 ET (14:10 GMT)