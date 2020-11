Lagarde: TLTROs müssen Kreditvergabe an Unternehmen stützen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde weiterhin versuchen, mit langfristigen und gezielten Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs) die Kreditvergabe an die Realwirtschaft zu unterstützen. "Wir werden genau darauf achten - sei es auf Basis des Quartalsberichts zur Kreditvergabe, sei es auf Basis der Reaktionen, die wir von Unternehmen bekommen oder auf Basis von Daten, die wir einsammeln, dass die TLTROs weiterhin den Zweck erfüllen, die Wirtschaft zu unterstützen", sagte Lagarde in der Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments.

Die Banken des Euroraums hatten im dritten Quartal ihre Standards für Unternehmenskredite verschärft und rechnen für das vierte Quartal mit einer weiteren Verschärfung. Die EZB hatte im Juni in Reaktion auf die erste Corona-Welle die Konditionen ihrer TLTROs weiter gelockert. Danach zahlen Banken, die ihre Kreditvergabe auf dem Vor-Corona-Niveau halten und andere Voraussetzungen erfüllen, bis Juni 2021 einen Zins von minus 1,00 Prozent.

Lagarde erklärte diese Politik mit der damals herrschenden sehr hohen Unsicherheit. "Am Beginn der Krise sahen wir das Risiko eines Einfrierens der Wirtschaft und eines Einfrierens der Kreditvergabe an Unternehmen", sagte sie. Deshalb habe dieses Kreditprogramm eine Schlüsselbedingung: Banken, die in den Genuss der sehr günstigen Zinsen kommen wollten, müssten mindestens das vor der Covid-Krise ausstehende Kreditvolumen aufrecht erhalten.

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen ist in den vergangenen Monaten mehr oder weniger stabil geblieben. EZB-Offizielle haben sich besorgt über die Verschärfung der Kreditstandards geäußert. Analysten rechnen damit, dass die EZB am 10. Dezember mindestens eine Verlängerung der sehr günstigen TLTRO-Konditionen über Juni 2021 hinaus beschließen wird.

November 19, 2020 04:52 ET (09:52 GMT)