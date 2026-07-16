BaFin prüft Dermapharm: Konzernbilanz 2025 im Visier - Aktie rutscht ab
Die Finanzaufsicht Bafin hat bei Dermapharm eine Prüfung von Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 eingeleitet.
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Wie Bafin mitteilte, liegen der Aufsicht "konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Dermapharm Holding SE gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat". Deshalb habe sie am 14. Juli die Prüfung des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 sowie des zugehörigen Lageberichts eingeleitet.
Anlass der Prüfung sei, dass die bilanzielle Abbildung einer Forderung einschließlich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro "möglicherweise fehlerhaft ist", so die Bafin. Zudem lägen "Anhaltspunkte dafür vor, dass Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen unzureichend erläutert wurden".
Da die Bafin die Prüfung öffentlich bekannt gemacht hat, werde sie auch die Öffentlichkeit über ihr Ergebnis informieren - unabhängig davon, ob Fehler in der Rechnungslegung festgestellt werden oder nicht.
Dermapharm, im SDAX notiert, reagierte nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires.
Dermapharm sacken ab
Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 2025 durch die Bafin hat den Aktien von Dermapharm am Freitag heftige vorbörsliche Kursverluste eingebrockt.
Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die Aktien des Arzneimittelherstellers knapp 11 Prozent auf 38,88 Euro ein. Damit droht ihnen ein Rutsch unter die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie sowie ein Tief seit März.
DOW JONES/dpa-AFX Broker
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Bildquellen: Dermapharm Holding SE
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Dermapharm Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.05.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.