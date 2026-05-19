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LAIQON: Aktie setzt zum Sprung an

21.05.26 15:14 Uhr

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LAIQON AG
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Nach einer längeren Schwächephase hat die Aktie von LAIQON zuletzt deutlich an Dynamik gewonnen und zeitweise erstmals seit mehreren Monaten wieder Kurse oberhalb von 5 Euro erreicht. Zwar kam es anschließend zu Gewinnmitnahmen, insgesamt deutet die Entwicklung aber auf ein verbessertes Marktvertrauen in die operative Perspektive hin.

Hintergrund ist vor allem die Erwartung, dass das Unternehmen nach mehreren investitionsintensiven Jahren nun in eine Phase deutlich steigender Profitabilität eintritt. Für das laufende Jahr stellt LAIQON Erlöse zwischen 53 und 58 Mio. Euro in Aussicht. Gleichzeitig soll auf EBITDA-Basis der Sprung in die Gewinnzone gelingen, nachdem zuvor noch operative Verluste angefallen waren.

Die Grundlage dafür wurde bereits im vergangenen Jahr geschaffen. So konnten die Assets under Management um 54 Prozent auf 10 Mrd. Euro gesteigert werden. Dadurch erhöht sich nun die wiederkehrende Erlösbasis aus Verwaltungsvergütungen deutlich. Zusätzlich treiben mehrere Kooperationen mit großen Partnern aus der Finanzbranche das Wachstum weiter voran. Vor allem im Bereich digitaler und KI-gestützter Lösungen gewinnt [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

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