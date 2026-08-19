LAIQON: Das nächste Projekt mit großem Potenzial

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LAIQON treibt das Wachstum insbesondere durch große Projekte mit renommierten Partnern voran. Auch das nun gestartete neue Vorhaben bietet hohes Potenzial.

Das organische Wachstumstempo von LAIQON ist hoch, insbesondere auch getrieben durch große Projekte mit Partnern. Nun ist das Unternehmen auch in den Bereich der ETFs mit aktiver Steuerung eingestiegen und bietet zusammen mit dem Partner Amundi auf Basis der bewährten KI-Steuerung ein Produkt für europäische Large- und MidCap-Aktien an. Durch die KI-Optimierung soll hier eine Outperformance gegenüber Standardindizes erreicht werden – und das zu den wie üblich geringen ETF-Kosten. Ein spannendes Projekt, das den Auftakt für eine ETF-Familie darstellen soll. Für LAIQON wird das ein weiterer Wachstumstreiber, der im laufenden Jahr einen ersten Beitrag zur Steigerung der Konzernerlöse auf 53 bis 58 Mio. Euro leisten wird, was wiederum einen Sprung beim EBITDA auf 4,5 bis 7,5 Mio. Euro ermöglichen soll. Spätestens, wenn sich im zweiten Halbjahr abzeichnet, dass LAIQON diese Ziele erreichen kann, erwarten wir eine deutliche Belebung beim Kurs.

Die vollständige Unternehmensmeldung findet sich hier: zum Artikel

Noch hat die LAIQON-Aktie auf die guten Nachrichten kaum reagiert. Auch Pyramid notiert noch nahe den Tiefständen der vergangenen Jahre, obwohl die jüngste operative Entwicklung überzeugend war: zum Artikel

Spannende News gibt es auch von der BENO Holding, die den nächsten konkreten Wachstumsschritt vermelden konnte. Damit gewinnt die Expansionsstrategie weiter an Kontur: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.414 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 15.08.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 19.08.26 um 9:56 Uhr.

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