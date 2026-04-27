LAIQON: Digital Wealth als Wachstumsmotor

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LAIQON hat die wichtigsten Kerndaten zum ersten Quartal gemeldet. Der Trend zeigt in die richtige Richtung.

LAIQON hat Eckdaten für das erste Quartal veröffentlicht, und im Vorjahresvergleich zeigen sich deutliche Fortschritte. So haben die Assets under Management (AuM) – trotz eines temporär dämpfenden Effekts durch den Irankrieg im März und obwohl ein europäischer Staatsfonds wegen einer Reallokation seiner Investments ein Sondermandat (0,6 Mrd. Euro) Ende 2025 beendet hat – von 6,6 auf 9,8 Mrd. Euro zugelegt, was einem Wachstum von 48,6 Prozent entspricht.

Digital Wealth nimmt Fahrt auf

Durch eine Akquisition (+2,1 Mrd. Euro) hat der Bereich Asset Management am stärksten, von 4,2 auf 7,3 Mrd. Euro, zugelegt, aber es wurden über alle drei Bereiche auch stattliche 1,7 Mrd. Euro organisch hinzugewonnen. Von noch niedrigem Niveau aus legt der Bereich Digital Wealth dank erfolgreicher Großprojekte mit Partnern jetzt deutlich zu, und das mit noch steigender Dynamik. Gegenüber dem Vorjahr ist hier ein AuM-Wachstum von 0,71 auf 0,96 Mrd. Euro gelungen, in Q2 wurde dann schnell die Milliardenmarke übersprungen.

EBITDA-Break-even rückt näher

Mit dem Ausbau der Assetbasis ist auch der Umsatz stark gestiegen, um 63 Prozent auf 10,6 Mio. Euro. Zwar haben sich auch die Kosten noch einmal substanziell erhöht, aber nur noch unterproportional, so dass der EBITDA-Verlust von -2,8 auf -1,2 Mio. Euro reduziert werden konnte.

Zahlen sollen sich stark verbessern

Aktuell arbeitet das Unternehmen an einer Reduktion der Kosten. Im Rahmen dessen werden insbesondere die Strukturen, die aus mehreren Übernahmen entstanden sind, bereinigt. Zusammen mit einem fortgesetzten dynamischen Wachstum – die AuM sollen zum Jahresende bei ca. 12 Mrd. Euro liegen – soll das nicht nur eine kräftige Umsatzsteigerung, sondern auch eine massive Ergebnisverbesserung bringen. Das Management strebt für das Gesamtjahr eine Steigerung des Umsatzes auf 53 bis 58 Mio. Euro an, was ein EBITDA von 4,5 bis 7,5 Mrd. Euro ermöglichen soll.

Aufwärtstrend nach Bodenbildung?

Das ist zweifelsohne eine ehrgeizige Agenda, aber aus unserer Sicht dank diverser zugkräftiger Wachstumsprojekte durchaus machbar, wenn größere Einschläge am Kapitalmarkt ausbleiben. Sofern LAIQON in den nächsten Quartalen belegt, dass die Zahlen in Richtung der Guidance gehen, dürfte die Aktie nach unserer Einschätzung aus der Bodenbildung, die in den letzten anderthalb Jahren stattgefunden hat, in einen Aufwärtstrend einscheren.

Was gute Zahlen und ein überzeugender Ausblick bewirken können, zeigt derzeit die NAGA-Aktie, die in den letzten drei Monaten trotz eines zwischenzeitlich starken Rückgangs in Summe um über 50 Prozent zugelegt hat: zum Artikel

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Erstellung am 28.04.26 um 7:32 Uhr.

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