LAIQON: Ein Katapultstart

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LAIQON steuert mit der eigenen KI inzwischen auch ETFs. Die Nachfrage der Anleger ist groß, was die Ziele des Managements stützt.

Im Sommer ist der erste ETF mit KI-Steuerung von LAIQON an den Start gegangen, und die Entwicklung der eingeworbenen Assets ist beeindruckend: Zehn Wochen nach dem Listing an der Börse kommt das Vehikel, das sich auf den europäischen Aktienmarkt fokussiert, bereits auf ein Volumen von 90 Mio. Euro. Jetzt folgt schon der zweite ETF mit einem Schwerpunkt auf US-Aktien. So wird sukzessive eine ETF-Familie mit KI-Steuerung aufgebaut, die eine wichtige Säule des Wachstumsprozesses von LAIQON darstellen dürfte. Im laufenden Jahr hat das Unternehmen die Assets under Management bis Mitte Oktober bereits von 10 Mrd. Euro zu Jahresbeginn auf 11,7 Mrd. Euro ausgebaut. Damit ist LAIQON im Hinblick auf das Jahresziel von 12,1 Mrd. Euro gut unterwegs. Sollten die Neunmonatszahlen belegen, dass damit auch die Umsatz- und EBITDA-Guidance (53 bis 58 Mio. Euro bzw. 4,5 bis 7,5 Mio. Euro) erreicht werden kann, erwarten wir einen deutlich positiven Effekt für die Aktie.

Die vollständige Unternehmensmeldung findet sich hier: zum Artikel

Von starken Neunmonatszahlen von LAIQON könnte auch DEWB profitieren, wobei die Beteiligungsgesellschaft noch weitere Pfeile im Köcher hat. zum Artikel

Während LAIQON bei den Jahreszielen gut unterwegs ist, musste ein anderer Nebenwert seine Prognose zuletzt deutlich zurücknehmen: Pyrum. Doch für das Problem dahinter liegt inzwischen mehr als ein Lösungsweg auf dem Tisch. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 03.11.26 um 10:13 Uhr.

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