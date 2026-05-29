LAIQON: Ein wichtiges Kurssignal

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Nach einer Barkapitalerhöhung hat LAIQON den nächsten wichtigen Schritt zur Verbesserung der Konzern-Finanzierungsstruktur abgeschlossen. Dieser sendet ein wichtiges Signal.

LAIQON hatte im März drei Maßnahmen beschlossen, um die Finanzierungsstruktur des Konzerns zu stärken: Eine Barkapitalerhöhung, die mit einem Zufluss von 6,6 Mio. Euro im April abgeschlossen wurde, eine Anleihenplatzierung (mit einem Zeichnungsvolumen per Mitte April von 5,7 Mio. Euro plus zusätzlicher Zusagen) und ein Debt-to-Equity-Swap, in dessen Rahmen die Besitzer von Wandelschuldverschreibungen und einer bereits emittierten Anleihe Teile ihrer Ansprüche in die neue Anleihe und Aktien tauschen sollten. Dieser letzte Baustein wurde nun auch abgeschlossen, und zwar mit einem Tauschvolumen von rd. 13,4 Mio. Euro, das zu ca. 10,7 Mio. Euro in Aktien gewandelt wurde. Für den Rest wurden neue Anleihen ausgegeben. Der unterstellte Aktien-Wandlungskurs liegt bei 6,25 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Niveau. Das zeigt das Vertrauen der involvierten Parteien in das (Kurs-) Potenzial von LAIQON.

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Erstellung am 28.5.26 um 17:11 Uhr.

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